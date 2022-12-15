МИД России анонсировал публикацию новой концепции внешней политики страны Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел РФ сообщило о планах опубликовать новую концепцию внешней политики России в начале следующего года.

«Очень осторожно скажу, что, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, мы очень надеемся, что в начале следующего года мы сможем этот документ выпустить и обнародовать. Тогда все смогут с ним ознакомиться», - заявил в четверг, 15 декабря, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.

Дипломат уточнил, что новый текст был принципиально одобрен еще в январе текущего, однако из-за изменившейся ситуации было принято решение продолжить работу, а также учесть новые моменты. Как отметил Дробинин, новая концепция должна дать ответы на все вопросы о российской внешней политике.

Напомним, ранее глава Министерства внутренних дел РФ Сергей Лавров сказал о том, что не следует ждать восстановления прежних отношений Москвы и Запада в области работы по европейской безопасности, указав на действия западных стран, и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).