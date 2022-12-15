Украинские бойцы пожаловались на продвижение российских сил в Артемовске: "Идут очень тяжелые бои" Фото: REUTERS

Бойцы украинских сил жалуются на сильные обстрелы со стороны российских сил в районе Артемовска (Бахмута), ВС РФ удается продвижение в этом направлении. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

По словам солдата ВСУ на видео, российским военнослужащие продвинулись в восточной части города, несмотря на плохую погоду.

- Всю ночь и сейчас идут очень тяжелые бои... вчера была очень плохая погода, но они лезли всю ночь, - пожаловался на видео украинский военный на видео в Tik Tok, которое публикует украинское СМИ.

Напомним, сегодня временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что населенный пункт Марьинка освобожден российскими силами на 80%. Накануне сообщалось, что Вооруженные силы РФ развивают успешное наступление в районе города Артемовск, а сейчас там идут ожесточенные бои на окраинах города.