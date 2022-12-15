Путин заявил о снижении уровня бедности в России до 10,5% Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что в России снизился уровень бедности населения. По итогам третьего квартала текущего года он опустился до 10,5%. Об этом он рассказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

- В третьем квартале 2022 года уровень бедности в России снизился до 10,5%. Это небольшое движение, но движение в правильном направлении, - сказал политик.

При этом доходы людей с минимальными заработками в России в этом году увеличились на 27,8%.

Также Путин заявил, что уровень цен в России- после серьёзного всплеска в марте-апреле - начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года.

Ранее сайт KP.RU писал, что в России уровень инфляции в годовом выражении по состоянию на 21 ноября понизился с отметки с 12,4%, которая была зафиксирована неделей ранее, до 12,3%.