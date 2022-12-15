Путин заявил, что российский рубль стал одной из самых сильных валют мира

Президент России в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, где заявил, что российский рубль стал одной из самых сильных валют мира.

«Уровень цен в России практически не изменился после всплеска, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что это «прежде всего - за счет ответственной финансовой политики».

Путин сообщил, что по итогам января-ноября 2022 года бюджет исполнен с профицитом. Ожидаем, в целом, что в текущем и в следующем году бюджет будет исполнен с дефицитом в 2%, что станет лучшим показателем среди стран большой двадцатки.