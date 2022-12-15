Путин о ценах на газ в странах ЕС: «Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?»

Путин посоветовал ЕС не удивляться ценам на газ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин посоветовал странам Европы не удивляться ценам на газ. Об этом он сообщил во время видеоконференции заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«А вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?», - задал риторический вопрос президент.

Он порекомендовал европейцам не удивляться и не задавать вопросы, почему США платят меньшую цену, чем Европа.

Путин подчеркнул, что это «за санкции против России».

Как писал сайт KP.RU, в ходе заседания Путин сообщил, что уровень цен в России практически не изменился после всплеска, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира. Как отметил президент, это «прежде всего - за счет ответственной финансовой политики».

Ранее Путин сказал, что в России снизился уровень бедности населения и по итогам третьего квартала текущего года он опустился до 10,5%.