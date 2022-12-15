Путин заявил, что семейную ипотеку распространят на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что семейная ипотека станет основным инструментом в 2023 году, уточнив, что семейную ипотеку под 6% распространят на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет.

«В следующем году семейную ипотеку под 6% распространят на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет», - заявил глава государства.

Российский лидер сообщил, в стране будет сворачивать механизмы льготной ипотеки, однако будет делать это плавно.

«Будем сворачивать постепенно льготную ипотеку. Но! Будем делать это плавно. Мы продлим льготную ипотеку до 1 июля 2024 года. При этом ставка будет чуть повыше - до 8%», - заявил он.

Напомним, на сегодняшний день претендовать на льготные условия по семейной ипотеке могут семьи с детьми, которые родились в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, а также те семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.