Владимир Путин: России не нужно занимать за рубежом
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Президент России Владимир Путин заявил, что России не нужно занимать за рубежом. Об этом он сообщил во время видеоконференции на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Благодаря крепкому платежному балансу России не нужно занимать за рубежом и идти в финансовую кабалу», - отметил Владимир Путин.
Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин посоветовал странам Европы не удивляться ценам на газ. и не задавать вопросы, почему США платят меньшую цену, чем Европа. Он подчеркнул, что это «за санкции против России».
Кроме того, президент сообщил, что уровень цен в России практически не изменился после всплеска, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира. Как отметил президент, это «прежде всего - за счет ответственной финансовой политики».
Ранее Путин сказал, что в России снизился уровень бедности населения и по итогам третьего квартала текущего года он опустился до 10,5%.