Владимир Путин: России не нужно занимать за рубежом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что России не нужно занимать за рубежом. Об этом он сообщил во время видеоконференции на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Благодаря крепкому платежному балансу России не нужно занимать за рубежом и идти в финансовую кабалу», - отметил Владимир Путин.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин посоветовал странам Европы не удивляться ценам на газ. и не задавать вопросы, почему США платят меньшую цену, чем Европа. Он подчеркнул, что это «за санкции против России».

Кроме того, президент сообщил, что уровень цен в России практически не изменился после всплеска, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира. Как отметил президент, это «прежде всего - за счет ответственной финансовой политики».

Ранее Путин сказал, что в России снизился уровень бедности населения и по итогам третьего квартала текущего года он опустился до 10,5%.