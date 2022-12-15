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НовостиПолитика15 декабря 2022 13:10

Владимир Путин: России не нужно занимать за рубежом

Президент Путин сообщил, что у России крепкий платежный баланс
Сергей ГАПЧУК
Владимир Путин: России не нужно занимать за рубежом

Владимир Путин: России не нужно занимать за рубежом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что России не нужно занимать за рубежом. Об этом он сообщил во время видеоконференции на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Благодаря крепкому платежному балансу России не нужно занимать за рубежом и идти в финансовую кабалу», - отметил Владимир Путин.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин посоветовал странам Европы не удивляться ценам на газ. и не задавать вопросы, почему США платят меньшую цену, чем Европа. Он подчеркнул, что это «за санкции против России».

Кроме того, президент сообщил, что уровень цен в России практически не изменился после всплеска, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира. Как отметил президент, это «прежде всего - за счет ответственной финансовой политики».

Ранее Путин сказал, что в России снизился уровень бедности населения и по итогам третьего квартала текущего года он опустился до 10,5%.