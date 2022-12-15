Владимир Путин сообщил, что льготная ипотека на новостройки в России будет продлена до 1 июля 2024 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Льготную ипотеку на новостройки в России планируется продлить до 1 июля 2024 года, но при этом ставки по ней будут увеличены до 8% годовых, об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года», - сказал президент.

Он отметил, что при этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до 8%.

Однако он уточнил, что этот механизм постепенно планируется сворачивать.

Владимир Путин продолжил, что одновременно в стране расширят доступ к семейной ипотеке — она станет основным инструментом.

В планах на следующий год, что семейная ипотека под 6% будет распространена на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин заявил, что России не нужно занимать за рубежом. он отметил, что это благодаря крепкому платежному балансу России.

Кроме того он посоветовал странам Европы не удивляться ценам на газ и не задавать вопросы, почему США платят меньшую цену, чем Европа. Он подчеркнул, что это «за санкции против России».

Также было сказано, что уровень цен в России практически не изменился после всплеска, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира.