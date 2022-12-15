В Роскосмосе назвали возможную причину повреждения обшивки "Союза МС-22" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля «Союз МС-22» и утечки в системе его охлаждения могло стать внешнее воздействие, такое как попадание метеорита. Такое заявление в четверг, 15 декабря, сделал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«Причиной возникновения утечки может быть попадание микрометеорита в радиатор, возможные последствия - изменения температурного режима приборно-агрегатного отсека корабля "Союз"», - заявил исполнительный директор Роскосмоса.

Крикалев уточнил, что на данный момент эксперты проводят анализ влияния утечки на приборно-агрегатный отсек, а также на корабль. Кроме того, они проверяют тепловой баланс. По его словам, не было обнаружено «никаких других изменений телеметрических параметров» как на корабле «Союз», так и на Международной космической станции (МКС). Как он отмтеил, «космонавтам ничего не угрожает, работа продолжается и продолжается анализ состояния корабля».

Напомним, ранее предполагалось, что повреждение обшивки «Союза МС-22» может быть связано с метеорным потоком Геминиды.