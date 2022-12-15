В штаб-квартире польской полиции в Варшаве взорвался подарок, полученный главным комендантом на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В штаб-квартире польской полиции в Варшаве взорвался подарок, который 11-12 декабря был получен главным комендантом республики на Украине в ходе рабочего визита. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили власти, уточнив, что есть раненные.

«В помещении, прилегающим к кабинету главного коменданта полиции, взорвался один из подарков, которые комендант получил во время рабочего визита на Украину 11-12 декабря», - говорится в сообщении Министерства внутренних дел Польши.

Как уточняет ведомства, все это произошло в среду, 14 декабря, около 7:50 утра, а взорвавшийся подарок главному коменданту полиции Польши Ярославу Шимчику преподнес «один из руководителей украинских служб».

Сообщается, что в результате взрыва комендант получил легкие травмы и на данный момент находится в больнице. Также пострадал гражданский сотрудник управления, однако госпитализация в данном случае не потребовалась.

Варшава запросила разъяснения у Киева.

Напомним, в начале декабря, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сказал о том, что украинским посольствам и консульствам в 12 странах мира поступила 21 «угроза», а немного ранее он говорил о шести украинских дипломатических миссиях в Европе, получивших окровавленные пакеты с глазами животных. Тогда же глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил о третьем посольстве Украины, получившем письмо с угрозами, «пропитанное красной жидкостью».