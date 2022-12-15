Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командирами времен Петра I

Сергей Суровикин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Главком украинской армией Валерий Залужный рассказал в интервью изданию Economist о том, какое впечатление на него производит командующий Объединенной группировкой российских войск в зоне специальной военной операции на Украине генерал армии Сергей Суровикин.

«Одного взгляда на него достаточно, чтобы понять: либо ты выполнишь задание, либо ... у тебя будут большие проблемы», - заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что Суровикин напоминает ему командиров времен императора Петра I.

Как отметил Залужный, после Евромайдана в украинских войсках подобный подход не сработал бы. По его словам, в ВСУ «пришли 21-летние лейтенанты, чтобы командовать 50-60-летними мужчинами».

Напомним, ранее западные военные чиновники и аналитики рассказали газете Politico, что среди военных ВС России отмечаются признаки большей тактической слаженности после назначения генерала армии Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине.