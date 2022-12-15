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НовостиПолитика15 декабря 2022 15:58

США расширили санкционный список в отношении России

Среди прочего ограничения вводятся в отношении российских губернаторов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
США расширили санкционный список против России

США расширили санкционный список против России

Фото: REUTERS

Вашингтон расширил свой санкционный список в отношении России. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщило Министерство финансов США.

В черный список попали глава «Норникеля» Владимира Потанина и его родственников, а также Белоусова и Чернышенко, однако, как уточняется Вашингтон пока не собирается вводить ограничения против «Норильского никеля».

Кроме того, санкции введены в отношении компании «Интеррос» и Росбанк, а также 17 дочерних структур ВТБ. Вашингтон также продлил до 16 мая 2023 года разрешение на связанные с энергоносителями сделки для подпавших под санкционные ограничения российские банки, в том числе и Росбанк.

Санкции вводятся также в отношении российских губернаторов, в том числе Подмосковья, Воронежской и Курской областей, их родственников, властей новых российских регионов, а также членов совета директоров РЖД.

Напомним, сегодня, 15 декабря, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что не ждет соглашения об утверждении нового пакета антироссийских санкций Европейского союза на предстоящем саммите, отметив разногласие стран.