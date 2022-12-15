Боррель не ждет утверждения нового пакета антироссийских санкций на саммите ЕС Фото: REUTERS

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что не ждет соглашения об утверждении нового девятого пакета антироссийских санкционных ограничений на предстоящем саммите Евросоюза, указав на разногласия между странами – членами Европейского союза.

«Я не думаю, что решение можно ожидать от этой встречи, будет продолжаться работа в Комитете постоянных представителей ЕС», - заявил дипломат в четверг, 15 декабря, по прибытии на саммит Евросоюза.

Тем временем глава Европейского совета Шарль Мишель сказал о том, что несколько стран Евросоюза продолжают требовать уточнения параметров пакета ограничительных мер, поэтому согласование возвращено на уровень послов.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов, у Польши и некоторых других стран – членов Евросоюза до сих пор есть возражения по поводу нового пакета санкций.

Напомним, в минувший понедельник, 12 декабря, в Евросоюзе также не смогли согласовать новые санкции в отношении Москвы. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто тогда сообщил, что в пакет антироссийских ограничений предполагается включить 141 физлиц и 47 организаций.