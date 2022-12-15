Регулятор ФРГ назвал ситуацию с расходом газа в Германии критической Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что показатель потребления газа в Германии на сегодняшний день классифицируется как критический.

«Потребление на 48-й и 49-й календарной неделе было всего на 12% ниже эталонного значения за последние четыре года и ... находится в критическом диапазоне», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Регулятор заявляет, что данная ситуация оценивается как критическая, если экономия голубого топлива с поправкой на температуру составляет менее 15%. В ведомстве также выразили опасения, что стоит ожидать серьезного увеличения потребления газа из-за предстоящего похолодания, а также снижения температуры на это неделю.

Ведомство продолжает оценивать данную обстановку как напряженную, не исключая при этом дальнейшего ухудшения ситуации, а также отмечая, что цель в экономии газа достигнута не была.

Напомним, в начале декабря этого года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия больше не полагается на российские энергоносители, указав также на стремление страны к независимости от поставок в перспективе.