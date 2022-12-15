ЦБ Европы ожидает сохранение поставок российского газа в Евросоюз в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в своем основном сценарии нового экономического прогноза ожидает сохранение поставок газа из России в Европейский союз в 2023 году на текущем уровне.

«Декабрьский базовый сценарий предполагает, что потоки российского газа в Европейский союз сохранятся на нынешнем уровне, который составляет около 14% от их среднего уровня в 2017–2021 годах», - сказано в прогнозе регулятора.

Аналитики указывают на то, что на фоне высоких цен на газ фирмы и домохозяйства Евросоюза сокращают потребление топлива, что в свою очередь соответствует соглашению Евросоюза снизить спрос на голубое топливо на 15%.

В прогнозе ЕЦБ не предусматривается принудительное нормирование поставок российского газа, а также, согласно данным регулятора, в Европейском союзе сохраняется риск дефицита топлива, особенно следующей зимой 2023-2024 годов.

Напомним, ранее страны Европейского союза не договорились о предельной цене на газ из России.