Страны ЕС не договорились о предельной цене на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры энергетики стран ЕС не договорились в Брюсселе о предельной цене на газ, об этом сообщил глава МИД Венгрии Петр Сийярто.

Как отметил глава ведомства, дискуссии продолжатся на двустороннем уровне.

Как сообщал сайт KP.RU, 5 декабря 2022 года ЕС принял шестой пакет санкций, включающий эмбарго на импорт нефти из РФ.

При этом стало работать правило потолка цены на российскую нефть. Под соглашением подписались страны «Большой семерки», а также Австралия и Евросоюз. Потолок установили на уровне 60 долларов за баррель.

Под санкции не попали поставки по трубопроводу «Дружба», по нему нефть идет в Германию, Польшу, Венгрию, Чехию и Словакию.

Президент России Владимир Путин заявил, что решение о потолке цен на нефть глупое, вредное, непродуманное. Цены на нефть могут взлететь до небес и ударить по тем, кто вводит потолки.