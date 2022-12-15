Рамзан Кадыров опубликовал кадры успешной ликвидации снайпером двух боевиков ВСУ Фото: Александр КОЦ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлено, как снайперы уничтожают двух украинских военных под городом Соледар в Артемовском районе ДНР.

«Хроники СВО. Уничтожение нацистов на соледарском направлении», - написал Кадыров.

Он подчеркнул, что «воины спецназа «Ахмат» совместно со 2-м армейским корпусом Управления Народной милиции ЛНР успешно ликвидировали двух представителей украинских и натовских сил точным снайперским огнем».

Кроме того, Кадыров отметил, что российские бойцы держат противника «на прицеле» и добавил, что «так и будет до полной победы России!».

Как сообщал сайт KP.RU, 14 декабря 2022 года по данным Минобороны России на Харьковском направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих.

29 ноября 2022 года Вооруженные силы России в ходе наступления на Донецком направлении уничтожили более 100 украинских военных, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

ВС России отразили атаку ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 30 украинских военнослужащих. Кроме того, российские военные пресекли попытку выдвижения ротной тактической группы ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате украинские войска потеряли более 40 человек.