Минобороны РФ заявило об уничтожении более 100 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении

Российские войска уничтожили более 100 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили более 100 украинских военных в ходе наступления на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», – сказал генерал-лейтенант на брифинге.

Кроме того, российские войска отразили атаку ротной тактической группы Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, уничтожив более 30 украинских военнослужащих. ВС России также пресекли попытку выдвижения ротной тактической группы ВСУ на Краснолиманском направлении, украинские войска потеряли более 40 человек.

Как писал сайт KP.RU, накануне российские войска нанесли удар по бригаде украинских войск в Днепропетровской области, уничтожив более 100 военнослужащих.

Ранее ВС России уничтожили склад с боеприпасами для РСЗО HIMARS в районе Днепропетровска.

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