Саммит ЕС не согласовал потолок цен на российский газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Саммит ЕС вновь не смог согласовать потолок цен на российский газ, а также принцип общих закупок голубого топлива. Соответствующие решение будет отложено на понедельник, 19 декабря.

«Саммит приветствовал достигнутый прогресс и призвал Совет ЕС финализировать 19 декабря работу по предложениям о повышении солидарности путем лучшей координации закупок газа, в частности через Энергетическую платформу ЕС», - сказано в итоговом документе саммита по энергетике, где также отмечается, что страны – члены Европейского союза не смогли договориться об условиях обмена газом через границу и «создания надежных ценовых ориентиров».

Напомним, сегодня, 15 декабря, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что не ждет соглашения об утверждении нового девятого пакета антироссийских санкционных ограничений Европейского союза на предстоящем саммите, указав в своем заявлении на разногласия стран.