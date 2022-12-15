Главком ВСУ отметил успех российской мобилизации в замедлении украинского контрнаступления Фото: Дмитрий СТЕШИН

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный рассказал, что в результате проведения частичной мобилизации в России сорвались планы украинской армии по скорому взятию населенных пунктов в Луганской народной республике (ЛНР).

«Российская мобилизация сработала», - заявил главком украинской армии в интервью изданию Economist.

Тем временем командующий Сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что российские войска обладают большим кадровым потенциалом, приведя в виде примера то, что призванные в рамках частичной мобилизации успешно отразили атаки ВСУ, замедлив таким образом темпы контрнаступления украинских сил в районе городов Кременная и Сватово.

Сырский также заявил, что частичная мобилизация позволила Вооруженным силам (ВС) России чаще ротировать войска, давая таким образом возможность отдыхать и восстанавливать силы. «В этом отношении у них есть преимущество», - отметил он.

Напомним, главком украинской армией также рассказал о том, какое именно впечатление на него производит командующий Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин, сравнив его с командующим времен Петра I.