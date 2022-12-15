Госдеп заявил, что США не собираются препятствовать экспорту важных для рынка товаров из России Фото: REUTERS

Вашингтон намерен и далее позволять Москве и российским производителям беспрепятственно экспортировать товары, которые имеют важное значение для мирового рынка. Такое заявление в четверг, 15 декабря, сделал координатор по санкционной политике Госдепартамента Джеймс О'Брайен.

Представитель Госдепа отметил, что Вашингтон до сегодняшнего дня не вводил ограничений в отношении поставок продовольствия и энергоресурсов из России, добавив, что установленный западными странами потолок цен на российскую нефть был призван стимулировать Москву продолжать экспорт черного золота на мировые рынки.

«Мы не создаем препятствия поставкам товаров, которые требуются по всему миру… Это включает продукты питания, удобрения и энергоресурсы», - заявил он, отметив, что США собираются придерживаться такой политики.

Напомним, сегодня, 15 декабря, Вашингтон расширил свои санкционные ограничительные меры в отношении Москвы.