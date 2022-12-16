Генерал Каракаев: ПРО еще десятилетия не смогут противодействовать «Сармату»

Ракете "Сармат" не может противостоять ни одна из существующих систем ПРО. Фото: кадр из видео.

В мире не существует системы ПВО, способной противодействовать новой межконтинентальной баллистической ракете «Сармат». Об этом заявил командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев. Командующий назвал это главной особенностью новой российской ракеты и заявил, что такое положение будет сохраняться еще несколько десятилетий.

« Сегодня нет такой противоракетной обороны (против "Сармата"), нет ее завтра и еще, наверное, десятилетия этого не будет», - сказал Каракаев в интервью телеканалу «Звезда», добавив, что «Сармат» гарантированно пригоден к эксплуатации в течение 25 лет.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как Россия испытала мощнейшую в мире ракету «Сармат», остановить которую невозможно. От нее не придумано «зонтиков», ее нельзя сбить в полете или уничтожить в шахте, а она сможет достать до любой точки Земли.

Генеральный конструктор ракетного центра назвал ракету «Сармат» «Сатаной» в квадрате.

Видео испытаний «Сармата» на космодроме Плесецк здесь на KP.RU.