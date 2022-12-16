Белый дом считает невозможным исключение России из Совбеза ООН

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что США считают невозможным исключение России из Совбеза ООН. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не видят возможности исключения России из Совета Безопасности ООН, хотя хотели бы добиться этого. Об этом заявила в четверг 15 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«К сожалению, мы не видим возможности изменить правила ООН», - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга, отвечая на соответствующий вопрос прессы.

Официальный представитель пояснила, что США продолжат добиваться изоляции Москвы на международных площадках.

Напомним, два американских конгрессмена призвали Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН. Политики считают, что Россия якобы нарушает Устав ООН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Совету Безопасности ООН самораспуститься, если он не исключит из своего состава Россию.

США рассматривают перспективы исключения России из Совбеза ООН еще с марта 2022 года.