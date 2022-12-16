Минобороны: российские военные получают в основном минно-взрывные травмы в ходе СВО

В Минонобороны России рассказали о причинах гибели военнослужащих в зоне СВО. Фото: Олег УКЛАДОВ

Большинство российских военных в ходе СВО на Украине получают минно-взрывные ранения. Об этом в четверг 15 декабря рассказал начальник военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.

«По-прежнему 70% на минно-взрывные ранения, 10% на заболевания, 10% это на пулевые огнестрельные ранения и 10% на травмы», - сказал Тришкин в интервью телеканалу «Россия-24».

Начальник военно-медицинского управления российского МО добавил, что более 92 процента случаев гибели военнослужащих связаны с тем, что им не была вовремя оказана первая медпомощь. Чаще всего причиной гибели военнослужащих становится кровотечение, уточнил он.

Тем временем Донецк пережил самый мощный обстрел с 2014 года: Украина стреляет по детям, больницам и храмам.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Залужный отметил успех российской мобилизации в замедлении украинского контрнаступления и заявил, что мобилизация в России сорвала планы украинской армии по взятию Кременной.

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