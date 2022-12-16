Количество пострадавших в аварии в Хабаровском крае вахтовиков выросло до 23

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до 23. Фото: МЧС.

Стало известно о еще четверых пострадавших в смертельной аварии в Хабаровском крае. Теперь количество госпитализированных составляет 23 человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Троицкую центральную районную больницу, куда доставили пострадавших.

Напомним, автобус с вахтовиками слетел с дороги и перевернулся на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре утром в пятницу 16 декабря. Авария произошла на 178-м километре трассы. Погибли шесть человек.

«Причины будут устанавливаться в ходе проведения комплексной проверки. Дальнейшая информация уточняется», - сообщили в МЧС региона.

Тем временем в Севастополе спасли четверых мужчин, упавших в воду из перевернувшегося катера? а в Екатеринбурге из-за пожара из поликлиники эвакуировали 150 детей.

Также ранее сообщалось, что самолет из Иркутска экстренно приземлился в аэропорту Новосибирска и загорелся.