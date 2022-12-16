В Минобороны России показали, как военнослужащие пишут домой письма из зоны СВО

Для военнослужащих в зоне СВО очень важно получить весточку из дома и написать ответное письмо.

В российском Минобороны рассказали и показали, как находящиеся в зоне СВО военнослужащие пишут письма домой и как доходят до них весточки из дома.

Во время СВО произошло возрождение эпистолярного жанра, ведь писать личное письмо бойцу проще от руки. Да и другой связи с родными у военнослужащих нет, сотовыми телефонами по определенным причинам в зоне боевых действий не пользуются.

«Телефон – это электронное, цифровое. А тут живой человек старался, писал. Уже приятно, значит, время потратил, не на кнопки нажимал. Родным и близким пишу. Почта работает. Все доходит, получаем. Проблем нет никаких», - рассказал стрелок с позывным «Турист».

Письма в зону специальной военной операции доставляет служба фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил Российской Федерации (ФПС), которая работает круглосуточно и без выходных. Ежедневно по воинским подразделениям в зоне СВО она развозит около тысячи конвертов. Все письма и посылки военнослужащим вручают лично в руки. Специалисты фельдъегерско-почтовой связи одинаково щепетильны к доставке и служебной корреспонденции, и солдатских писем.

Отправить письмо бойцу можно через любое почтовое отделение по единому адресу: 103400, г.Москва-400, номер воинской части. Его можно узнать в военкомате, где призывался военнослужащий.

Ранее пожилые москвичи переслали участникам СВО вязаные вещи и письма в рамках акции «Поделись теплом».

Тем временем работники петербургских колоний и ветераны УФСИН отправили подарки и письма в зону СВО. Посылки заняли три грузовые машины.