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НовостиПолитика16 декабря 2022 2:14

Вучич назвал условие, при котором Сербия введет антироссийские санкции

Вучич: Сербия введет санкции против России только при экзистенциональных угрозах
Мария ПАВЛОВА
Сербский президент Вучич назвал условие введения Белградом санкций против Москвы.

Сербский президент Вучич назвал условие введения Белградом санкций против Москвы.

Фото: REUTERS

Сербия не намерена поддерживать антироссийские санкции, пока не возникнет угрозы ее собственным жизненным интересам. Такое условие введения рестрикций в отношении России озвучил президент Сербии Александар Вучич.

По словам Вучича, Сербия не будет поддерживать западные санкции, пока ее «жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой».

Сербский лидер в эфире Радио и Телевидения Сербии назвал реальной опасность того, что жизненные интересы страны окажутся под угрозой и подчеркнул, что официальный Белград уже более шести месяцев воздерживается от введения антироссийских санкций, несмотря на давление Запада.

Напомним, ЕС согласовал девятый пакет антироссийских санкций. Официальное подтверждение ожидается к полудню 16 декабря.

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