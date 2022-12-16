Вучич назвал условие, при котором Сербия введет антироссийские санкции

Сербский президент Вучич назвал условие введения Белградом санкций против Москвы. Фото: REUTERS

Сербия не намерена поддерживать антироссийские санкции, пока не возникнет угрозы ее собственным жизненным интересам. Такое условие введения рестрикций в отношении России озвучил президент Сербии Александар Вучич.

По словам Вучича, Сербия не будет поддерживать западные санкции, пока ее «жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой».

Сербский лидер в эфире Радио и Телевидения Сербии назвал реальной опасность того, что жизненные интересы страны окажутся под угрозой и подчеркнул, что официальный Белград уже более шести месяцев воздерживается от введения антироссийских санкций, несмотря на давление Запада.

Напомним, ЕС согласовал девятый пакет антироссийских санкций. Официальное подтверждение ожидается к полудню 16 декабря.

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