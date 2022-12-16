Зеленский выдвинул условие завершения украинского конфликта

Зеленский назвал условием дипломатического решения конфликта возвращение к границам 1991 года. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дипломатическое решение конфликта на Украине возможно лишь после возвращения российско-украинских границ к состоянию 1991 года. Об этом Зеленский сказал в интервью журналу Economist.

«Если он сейчас отступит к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатов», — заявил Зеленский, имея в виду президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинцы не готовы принять принадлежность каких-либо своих территорий России.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что урегулирование конфликта на Украине будет стоить Киеву территориальных уступок и пообещал, что НАТО поможет Киеву заплатить наименьшую цену за мир.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что Украина должна сама решить, идти ли на территориальные уступки на переговорах с Россией.

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