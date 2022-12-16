Восемь человек погибли при обстреле ВСУ Лантратовки в ЛНР Фото: REUTERS

Восемь человек погибли при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта Лантратовка в ЛНР. При этом более 20 пострадали. Информацию об обстрелах сообщили ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Из-за обстрела разрушения получило одно из зданий. В результате погибли 8 человек и 23 пострадали. Под завалами все еще могут оставаться люди", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас на месте работают оперативные службы, ведется разбор завалов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрелы инфраструктуры новых регионов России, что усложняет ее восстановление. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 13 декабря 2022 года. По его словам, еще одной сложностью стал существенный износ инфраструктуры за последние годы обстрелов и недолжного обслуживания.