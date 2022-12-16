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НовостиПолитика16 декабря 2022 7:56

Виталий Кличко заявил о взрыве на юге Киева

Громкие хлопки слышны в нескольких районах города
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Виталий Кличко

Виталий Кличко

Фото: REUTERS

Взрыв прогремел в Голосеевском районе Киева, расположенном в южной части украинской столицы. Об этом сообщил глава городской администрации Виталий Кличко в пятницу, 16 декабря 2022 года.

Мэр Киева в своем телеграм-канале добавил, что также слышны звуки взрывов в Деснянском и Днепропетровском районах.

Остановлена также работа киевского метрополитена. О причинах прекращения работы не сообщается.

"Движение метро временно остановлено на всех ветках, - написал Кличко. - Подземные станции работают как укрытия".

Как ранее писал сайт KP.RU, местные власти и журналисты сообщили, что Харьков также остался без электроэнергии после ударов по критической инфраструктуре города в пятницу, 16 декабря 2022 года. Кроме того, временно остановлена работа городского метрополитена.