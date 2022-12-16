В Харькове нет света и не работает метро Фото: REUTERS

Харьков остался без электричества после ударов по критической инфраструктуре города в пятницу, 16 декабря 2022 года. Об этом сообщили местные средства массовой информации со ссылкой на данные областных энергетиков.

Согласно информации журналистов, город полностью обесточен. Кроме того, временно остановлен городской метрополитен.

"Временно приостановлено движение линиями Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении телеграм-канала метро Харькова.

Как ранее писал сайт KP.RU, в пятницу на Украине сообщили, что серия взрывов прогремела в Киеве, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. Точных данных о том, какие именно объекты повреждены, не приводится.

Напомним, 16 декабря воздушная тревога вновь объявлена по всей территории Украины. Населению рекомендуется находиться в укрытиях.