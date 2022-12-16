Медведев назвал "законные военные цели" России в конфликте с Украиной

Замглавы Совбеза РФ Медведев провел параллель между обычаями войны и международными конвенциями Фото: REUTERS

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал "законные военные цели" России в противостоянии с Украиной и провел параллель между обычаями войны и международными конвенциями. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Вопрос о легальных военных целях по-разному трактовался в истории человечества... Однако есть то общее, что кроется в обычаях войны и международных конвенциях. Это правила поведения во время войны (jus in bello), которые берут своё начало ещё в сакральных источниках", - пишет Медведев.

При этом он отмечает противоречие в словах представителей НАТО, которые заявляют об отсутствии "войны с Россией", однако продолжают поставки оружия Украине.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье подчеркнул, что страны Запада должны защищать открытые общества, отстаивать демократические ценности, усиливать альянсы и партнерство. По его словам, важно прилагать все возможные усилия для выстраивания новых партнерских отношений, подойдя к этому "прагматично и без идеологических шор".

"Россия нарушила даже самые основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН: отказ от применения силы как средства международной политики и обязательство уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность всех страны. Действуя как имперская держава, Россия теперь стремится силой перекроить границы и снова разделить мир на блоки и сферы влияния", - пишет Шольц.

Политик задается вопросом, что же считать законными военными целями сегодня? В рамках названных правил войны это: 1. Любые войска противника (законные комбатанты и незаконные комбатанты), которые официально не выведены из состава его вооружённых сил. 2. Любая военная и вспомогательная техника противника. 3. Любые объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей (мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские, хотя бы частично исполняющие военные заказы, и пр.). 4. Военно-политическое руководство страны-противника. 5. Вооружённые силы других стран, официально вступивших в войну, которые являются союзниками страны-противника, и расположенные на их территории объекты, упомянутые в пп.1–4.

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