Песков рассказал о реакции России на возможные санкции ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изначально Москва ознакомится со списком новых антироссийских санкционных ограничений Европейского союза, когда они будут приняты, после чего подготовит ответ. Такое заявление в пятницу, 16 декабря, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Давайте сначала мы ознакомимся с вами со списком. Получим официальную информацию … Потом будем уже формулировать какие-то ответы. Пока еще ничего не объявлено», - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос о том, готова ли Москва к девятому пакету антироссийских санкционных ограничений, который может быть принят в скором времени Евросоюзом.

Напомним, днем ранее, 15 декабря, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не ожидает соглашения об утверждении нового девятого пакета ограничительных мер в отношении России на предстоящем саммите Европейского союза, отметив разногласие стран – членов сообщества.