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НовостиПолитика16 декабря 2022 10:24

Песков заявил, что согласовываются "последние моменты" по ответу на потолок цен на российскую нефть

По словам представителя Кремля, указ по ответным мерам будет представлен скоро
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков заявил, что согласовываются "последние моменты" по ответу на потолок цен на российскую нефть

Песков заявил, что согласовываются "последние моменты" по ответу на потолок цен на российскую нефть

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что указ президента России Владимира Путина по ответным мерам на решение западных стран по введению потолка цен на российскую нефть будет представлен скоро, однако на данный момент он доработается и согласовываются «последние моменты».

«Досогласовываются последние моменты. Ожидаем, что это произойдет скоро», - заявил представитель Кремля в пятницу, 16 декабря, комментируя ответ Москва на введение потока цен на российскую нефть.

Напомним, Европейский союз утвердил решение о введение потолка цен на российскую нефть 4 декабря этого, установив данное ограничение на уровне 60 долларов за баррель. Позже страны «Большой семерки» и Австралия согласовали аналогичный потолок цен на черное золото из России. Их решение вступит в силу с 5 февраля 2023 года.

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