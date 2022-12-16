Евросоюз включил в список санкций 168 российских компаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз включил в список санкционных ограничений 168 российских компаний, в первую очередь речь идет о компаниях военно-промышленного, горно-добывающего и энергетического секторов. Такое заявление в пятницу, 16 декабря, сделал замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Мы также расширяем инвестиционные запреты в отношении российского энергетического и добывающего секторов, а также сектора услуг для российского бизнеса, включая рекламу, маркетинговые исследование, проведение опросов общественного мнения и другие», - уточнил замглавы Еврокомиссии.

Домбровскис отметил, что Европейский союз планирует расширять экспортные огорчительные меры в отношении технологий двойного назначения, а также поставки электроники, химикатов, беспилотников и двигателей для них. Кроме того, по его словам, ЕС намерен ограничить возможности Москвы производить новые, в также ремонтировать старые вооружения.

Напомним, в минувший четверг, 15 декабря, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не ожидает соглашения по поводу утверждения нового девятого пакета санкционных ограничений в отношении России на предстоящем саммите Европейского союза, указав на разногласия стран – членов сообщества.