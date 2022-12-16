В корабле "Союз МС-22" возникла 30-градусная жара из-за утечки в системе охлаждения

Температуру на борту российского пилотируемого корабля хотят нормализовать за счет изменения системы вентиляции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Температура на борту пилотируемого корабля "Союз МС-22" из-за утечки в системе охлаждения стала увеличиваться, в результате чего установилась 30-градусная жара. Об этом сообщил специалист Центра управления полетами в ходе переговоров с космонавтами в пятницу, 16 декабря 2022 года.

"Сейчас в корабле очень жарко, 30 градусов, может быть, даже больше", - уточнил специалист.

По его словам, температуру планируется снизить за счет изменения системы вентиляции.

Как ранее писал сайт KP.RU, журналисты выяснили, что авария произошла в системе терморегулирования корабля, которая призвана поддерживать правильную температуру и влажность. В результате приборы корабля могут выйти из строя - он будет перегреваться на Солнце и замерзать в тени Земли.

Напомним, в Роскосмосе заявили, что все системы корабля работают в штатном режиме, а жизни космонавтов ничто не угрожает. По данным госкорпорации, причиной утечки в системе охлаждения корабля "Союз МС-22" может быть попадание микрометеорита.