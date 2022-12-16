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НовостиНаука16 декабря 2022 12:06

В корабле "Союз МС-22" возникла 30-градусная жара из-за утечки в системе охлаждения

Температуру планируется снизить за счет изменения системы вентиляции
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Температуру на борту российского пилотируемого корабля хотят нормализовать за счет изменения системы вентиляции

Температуру на борту российского пилотируемого корабля хотят нормализовать за счет изменения системы вентиляции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Температура на борту пилотируемого корабля "Союз МС-22" из-за утечки в системе охлаждения стала увеличиваться, в результате чего установилась 30-градусная жара. Об этом сообщил специалист Центра управления полетами в ходе переговоров с космонавтами в пятницу, 16 декабря 2022 года.

"Сейчас в корабле очень жарко, 30 градусов, может быть, даже больше", - уточнил специалист.

По его словам, температуру планируется снизить за счет изменения системы вентиляции.

Как ранее писал сайт KP.RU, журналисты выяснили, что авария произошла в системе терморегулирования корабля, которая призвана поддерживать правильную температуру и влажность. В результате приборы корабля могут выйти из строя - он будет перегреваться на Солнце и замерзать в тени Земли.

Напомним, в Роскосмосе заявили, что все системы корабля работают в штатном режиме, а жизни космонавтов ничто не угрожает. По данным госкорпорации, причиной утечки в системе охлаждения корабля "Союз МС-22" может быть попадание микрометеорита.