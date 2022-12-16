В Артемовске военный ВСУ расстрелял двух мирных жителей Фото: REUTERS

В городе Артемовск (Бахмут) украинский военный расстрелял двух мирных жителей. Все произошло в конце ноября этого года.

- Снято где-то в конце ноября. Место действия - Артемовск. Прислал (видео) один из тех, кому удалось эвакуироваться из города, - рассказал РИА Новости источник в силовых структурах со ссылкой на присланное гражданскими видео.

По словам автор ролика, он тоже из Артемовска, но успел эвакуироваться. Судя по описанию к ролику, конфликт между местными жителями и бойцами ВСУ произошел из-за отказа людей предоставлять свое жилье украинским военным.

- От нас до линии фронта несколько километров, но, видимо, они решили тут расквартировать типа тыловиков. Стали ходить по домам, мол, мы тут такие все важные, славная 93-я бригада…, - говорится в описании.

Также автор видео сообщил, что на требование предоставить жилье несколько местных жителей ответили отказом.

- На второй день эти ублюдки приперлись к соседям и вот чего учинили. По ходу, получили разрешение у командиров, ну и устроили этот беспредел в назидание, - сообщил автор видео.

В октябре этого года сообщалось, что Вооруженные силы Украины устроили расстрел 16 мирных жителей в селе Великая Александровка в Херсонской области. А до этого украинские боевики нанесли артиллерийский удар по колонне автомобилей, которая направлялась в освобожденную часть Запорожской области. В результате погибло 24 человека, еще 36 ранено.