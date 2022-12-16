Совет ЕС утвердил девятый антироссийский пакет санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет ЕС утвердил новы девятый пакет санкционных ограничений в отношении России.

Как сказано в официальном заявлении Совета ЕС, «девятый пакет новых мер, направленных на усиление давления на Россию и ее правительство» был принят в пятницу, 16 декабря, в ответ на проводимую Москвой специальную военную операцию на Украине.

Уточняется, что решение Совета ЕС должно быть опубликовано в «Официальном журнале ЕС» в скором времени, после чего новые ограничительные меры вступят в силу.

Как писал сайт KP.RU, ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что в новые «черный список» включат 168 российских компаний преимущественно из военно-промышленного, горно-добывающего и энергетического секторов. Он также заявил о расширении инвестиционных запретов в отношении российского энергетического и добывающего секторов, а также рекламы и проведения опросов общественного мнения. По его словам, Евросоюз также планирует ограничить возможности России производить новые вооружения.