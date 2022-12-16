В Минобороны Греции назвали условия передачи C-300 Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Афины готовы направить Киеву ракетные комплексы С-300, если Соединенные Штаты отправят Греции комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot для установки их на Крите. Такое заявление в пятницу, 16 декабря, сделал министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос.

«Если США разместят на острове систему Patriot, то после ее интеграции в национальную систему ПВО, С-300 можно удалить», - приводит слова главы военного ведомства издание Pronews.

Панайотопулос отметил, что подобный принцип применим к любой системе противоракетной обороны (ПРО) российского производства, позволив направить Украине не только ракетные комплексы С-300, но также и «Тор-М1» или «Оса-АКМ».

Напомним, в октябре этого года Греция начала передачу Украине БМП-1, произведенные Советским Союзом. Позже появились сообщения о том, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пять боевых машин пехоты сразу после того, как они были переданы Киеву.