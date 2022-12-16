Эрдоган заявил о планах Турции в кратчайшие сроки стать глобальным центром ценообразования на газ Фото: REUTERS

Анкара в скором времени собирается стать глобальным центром ценообразования на газ. Такое заявление в пятницу, 16 декабря, сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии введения в эксплуатацию новых мощностей подземного газохранилища Силиври в районе Стамбула, которое турецкий лидер назвал крупнейшим в Европе.

Эрдоган заявил о том, что были проведены переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу создания на турецкой территории газового хаба. По его словам, Фракия, которая является европейской частью республики, «станет энергетическим центром».

«Наша цель прекратить в кратчайшие сроки Турцию в глобальный центр ценообразования на газ», - заявил турецкий президент.

Напомним, 14 октября этого года Эрдоган заявил о создании в Турции в кратчайшие сроки международного газового хаба, отметив также, что в вопросе безопасности будут приняты все необходимые меры.