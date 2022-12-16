В посольстве РФ подтвердили покушение на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого Фото: из соцсетей

Пресс-атташе российского посольства в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Владислав Ильин в пятницу, 16 декабря, заявил, что глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения.

«Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора Русского дома Дмитрия Сергеевича Сытого, он находится в госпитале», - приводит РИА Новости слова российского дипломата.

Сообщается, что покушение произошло в доме главы Русского дома, а не в самой дипмиссии, а взрыв произошел после того, как Сытый вскрыл анонимную посылку.

Как заявили в российском диппредставительство в ЦАР, состояние главы Русского дома на данный момент оценивается как тяжелое, однако стабильное, поэтому угрозы для жизни нет. В пресс-службе дипмиссии также сообщили, что после этого происшествия была усилена охрана посольства России в республике.

Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ назвал данный инцидент, отметив, что подробности произошедшего выясняются. По его словам, глава Русского дома ранее получал угрозы.