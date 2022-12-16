Все 1500 рыб из лопнувшего 16-метрового аквариума в Берлине погибли Фото: REUTERS

Представитель пожарной службы в Берлине Адриан Вентцель заявил, что все обитатели самого большого в мире аквариума Aquadom, расположенного в отеле Dom Aquaree, погибли после того, как тот аквариум лопнул.

Всего в данном аквариуме обитало 1500 рыб 97 различных видов, в том числе редких.

«Этот аквариум резко лопнул - таким образом, что больше не было никакой возможности спасти 1,5 тысячи рыб», – заявил представитель берлинской пожарной службы телеканалу Welt, отметив, что спасти питомцев не было никакой возможности.

Напомним, в результате происшествия вода затопила весь отель, который находится неподалеку от площади Александерплатц, а обитатели аквариума вытекли на улицу. Последствия инцидента ликвидировали около 100 спасателей. Постояльцев отеля переселили. Кроме того, сообщалось о двух пострадавших.

Причина происшествия пока не названа. По одной из версий аквариум мог треснуть, а потом лопнул из-за понижения температуры. Как писал сайт KP.RU, высота аквариума составляла 16 метров, а диаметр - 11,5 метров.