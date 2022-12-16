Число пострадавших от удара ВСУ по Лантратовке в ЛНР возросло до 30 человек

Экс-посол ЛНР в Москве Мирошник заявил, что неизвестно сколько человек находится под завалами Фото: REUTERS

Число пострадавших в результате удара ВСУ по Лантратовке в ЛНР возросло до 30 человек. При этом число погибших составило 8 человек. Об этом заявил в пятницу бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник в эфире Первого канала.

"Данные уточняются, потому что 8 человек погибли, более 20 — фактически около 30 — человек ранены. И сколько еще может находиться под завалами, сказать очень сложно", - подтвердил он в эфире "Соловьев Live".

Ранее стало известно восемь человек погибли при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта Лантратовка в ЛНР. При этом более 20 пострадали.

"Из-за обстрела разрушения получило одно из зданий. В результате погибли 8 человек и 23 пострадали. Под завалами все еще могут оставаться люди", - сказал представитель спецслужб.

По его словам, сейчас на месте работают оперативные службы, ведется разбор завалов.

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