"Молдовагаз" погасила задолженность перед "Газпромом" за поставки газа в ноябре 2022 Фото: REUTERS

Компания "Молдовагаз" погасила задолженность перед российским "Газпромом" за поставки газа в ноябре и декабре 2022 года. Об этом сообщил председатель правления молдавской компании Вадим Чебан.

Он также уточнил, что молдавская компания оплатила задолженность в размере 47,64 миллиона долларов.

- По состоянию на 16 декабря АО "Молдовагаз" рассчиталась за природный газ, поставленный в ноябре и декабре 2022 года, оплатив ПАО "Газпром" 47,64 миллиона долларов, - написал он в посте в телеграм-канале.

Чебан также добавил, что погасить долг удалось в том числе за счет компенсации от министерства труда и социальной защиты.

До этого сообщалось, что "Молдовагаз" выполнила все условия по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре 2022 года. Речь идет о средствах за осевший в Украине газ, который направлялся в Молдавию.