Военкор Александр Коц заявил о стремлении общества помогать армии России

Военкор Александр Коц Фото: Александр КОЦ

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц заявил, что сейчас в обществе наблюдается огромный запрос, чтобы помогать российской армии. Об этом он рассказал в прямом эфире в YоuTube-канале "Комсомолки".

По его словам, об этом говорят сумасшедшие суммы сборов и рост числа волонтеров.

- Люди готовы жертвовать, чтобы волонтеры закупили тепловизоры, прицелы, форму, медикаменты, одежду для беженцев и прочее... Я работаю с группой помощи, которая называется "Время помогать вместе", там уже около шести тысяч участников. Они закрывают нужны военных, медиков и мирных жителей. Таких неравнодушный людей очень много и это не может не радовать, - сказал Коц, отвечая на вопросы читателей KP.RU .

Также он добавил, что особую роль здесь сыграла частичная мобилизация. Журналист объясняет, что в обществе растет понимание происходящего на Украине.

- Это не что-то далекое, не чужое, которое тебя не коснется. Это то, что касается тебя напрямую. И в такой ситуации каждый должен подумать, как и чем он может помочь фронту, - подытожил спецкор.

Напомним, военкор KP.RU Александр Коц стал членом Совета по правам человека при президенте РФ. Указ президента уже вступил в силу.