Девятый пакет санкций ЕС против России опубликован и вступил в силу 16 декабря 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Девятый пакет санкций стран Европейского союза против России опубликован 16 декабря 2022 года. С сегодняшнего числа он вступил в свою силу, следует из информации в "Официальном журнале ЕС".

Ранее сайт KP.RU писал, что совет ЕС утвердил новый девятый пакет санкционных ограничений в отношении России. Ограничения направлены "на усиление давления на РФ и ее правительство". Очередные санкции являются ответом на проводимую Москвой специальную военную операцию на Украине, уточняется в заявлении.

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