19FortyFive: Конгресс США может лишить Киев поддержки без мирных переговоров Фото: REUTERS

Американский Конгресс может отказаться от оказания поддержки Киеву без мирных переговоров. Такое мнение в статье 19FortyFive представил обозреватель Ставрос Атламазоглу.

Автор полагает, что пока президентом США остается Джо Байден, Америка останется основным источником финансирования для Украины.

- Вашингтон направили Киеву военную и финансовую помощь на сумму 68 миллиардов долларов, а по состоянию на середину ноября администрация Байдена запросила у конгресса еще 37,7 миллиарда. Всего - порядка 105,5 миллиарда. Общий оборонный бюджет США на 2023 финансовый год должен составить 857,9 миллиарда... Если сравнить эти две цифры, то получится примерно 12 % - это Украине, - говорится в публикации.

Также в статье обозреватель акцентирует внимание на том, что если украинский конфликт будет продолжаться, то "американским расходам не будет видно конца".

Однако вопрос о необходимости оказания Украине военной помощи вызывает все более ожесточенные споры среди политической элиты перед промежуточными выборами в конгресс США, сообщает издание The Wall Street Journal. Республиканцы задаются вопросом, не лучше ли потратить выделяемые средства на борьбу с Китаем и решение экономических проблем стран