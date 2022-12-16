Стали известны итоги народного голосования за новое название Движения детей и молодежи

Россияне выбрали новое название Движения детей и молодежи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Российском движении детей и молодежи подвели итоги народного голосования за новое название. С самого старта голосования в социальных сетях активные начались дискуссии о том, какое же на самом деле стоит дать название движению. В результате опрос пришлось продлить на целую неделю.

По итогам рейтинг возглавило название Российское движение детей и молодежи - за него проголосовали 17,51% респондентов. С небольшим отрывом, расположившись на второй строчке от лидера идут "Пионеры", которые набрали 17,23%. А завершает тройку финалистов общероссийского голосования Движение имени Гагарина с 17,14% голосов.

Четвертое и пятое места поделили между собой "Новое поколение" с результатом в 16,88% и "Большая перемена", показатель которой составил 16,82%.

Стоит отметить, что в целом пятерка лидеров показала небольшой разброс по голосам. За три недели опроса участие в нем приняли 115 тысяч человек.

Теперь итоговый вариант названия выберут дети - делегаты первого съезда Российского движения детей и молодежи, который пройдет в Москве 18-20 декабря 2022 года.

Как писал сайт KP.RU писал, что Российское движение детей и молодежи объявило о начале голосования за выбор нового названия. В период с 18 ноября до 3 декабря 2022 года все желающие могли проголосовать с помощью чат-бота за наиболее понравившееся название на официальной странице Российского движения детей и молодежи в социальной сети ВКонтакте.