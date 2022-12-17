Директор ЦРУ назвал TikTok реальной угрозой национальной безопасности США Фото: REUTERS

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс назвал популярность китайского приложения TikTok поводом для беспокойства в Вашингтоне, поскольку данная соцсеть может представлять реальную угрозу национальной безопасности США.

«Я считаю, что это причина для подлинного беспокойства для правительства», - заявил глава ЦРУ в интервью телеканалу CBS.

Бернс отметил, что TikTok является китайской компанией, а значит, правительство КНР сможет получить доступ к данным американских пользователей, а также контролировать контент в социальной сети. «Я бы был очень острожным», - добавил он.

Напомним, ранее Американские законодатели внесли в обе палаты Конгресса проект закона, который запрещает использование социальной сети TikTok в США, а также возможность введения ограничительных мер в отношении медиакомпаний, подконтрольных Венесуэле, Ирану, Китаю, КНДР, Кубе или России.