Путин заслушал предложения военачальников о следующих действиях в рамках спецоперации Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заслушал предложения по дальнейшим действиям в рамках проведения специальной военной операции.

Российский лидер заявил о готовности рассмотреть варианты по ближайшим и среднесрочным действиям Вооруженных сил (ВС) России, а также заслушал доклады и ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, которые участвуют в специальной военной операции.

«Товарищи офицеры, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий», - сказал глава государства.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрия Пескова сообщил, что глава государства в пятницу, 16 декабря, поговорил с руководством армий, которые находятся в зоне в специальной военной операции. Отмечалось, что президент России ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе спецоперации, провел совещание, а также отдельные встречи с командующими.